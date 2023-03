Meteo impazzito, "ciclone profondo": dove e quando nevicherà

30 marzo 2023 a

Ormai c’è poco di sensato nelle previsioni meteo. È la conseguenza del clima impazzito, che fa sì che in piena primavera sia possibile passare da temperature calde a quelle prettamente invernali. Stando a quanto riporta La Repubblica, a partire da domenica 2 aprile un “colpo di coda invernale” investirà l’Italia: se in questi giorni si toccheranno i 28 gradi in Sardegna e i 25 in Sicilia, poi si assisterà a una clamorosa inversione.

Aria fredda proveniente dalla Scandinavia è attesa nella giornata di domenica 2 aprile, che - secondo le previsioni - sarà caratterizzata da piogge fin dal mattino sulle regioni centrali e poi anche sul Nord-Est e verso il meridione nella seconda parte della giornata. Le tempistiche potrebbero leggermente variare, ma in generale sono previste piogge più intense al Centro Italia e vento in intensificazione. Il peggio dovrebbe però arrivare il giorno dopo, ovvero lunedì 3 aprile: è atteso un vortice di bassa pressione, un ciclone molto profondo che causerà maltempo estremo al Sud e sul Medio Adriatico.

Non solo, perché come riporta La Repubblica, la rimonta dell’alta pressione verso le Alpi contribuirà ad elevare il gradiente di pressione, in altre parole la differenza pressoria molto elevata tra Nord e Sud causerà venti di burrasca forte su gran parte dell’Italia. Lunedì notte è attesa anche la neve fino in collina sulle regioni centrali, specie adriatiche.