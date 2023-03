Gratta e vinci, bottino da 300mila euro: clamoroso, chi è il fortunato

30 marzo 2023 a

a

a

La fortuna ha baciato un clochard di 63 anni a Jesi. Quest'ultimo, dopo avere raccolto 20 euro, ha deciso di investirli in un unico biglietto Gratta e vinci. Tanto è bastato per cambiargli la vita. L'uomo infatti ha vinto ben 300mila euro. È la storia - si legge sul Messaggero - di Tiziano Pellonara, conosciuto nella città marchigiana come "l'uomo col cappello".

Sigarette e Gratta&Vinci a pochi centesimi: scoppia il caos ai distributori

Il fortunato è un operaio dell'ex azienda Italim con sede a Pescara, che ha scelto di lasciare il lavoro a sette anni dalla pensione. Con il suo Tfr è riuscito a occuparsi di se stesso e di sua madre per un certo periodo di tempo. Poi, quando le risorse sono venute a mancare e non è stato più possibile trovare lavoro, Pellonara si è reinventato. "Non sono uno che si perde d'animo - ha confessato - anche perché sono molto credente". Il 63enne, infatti, ha iniziato a piazzarsi al semaforo, dove per diverso tempo ha improvvisato show e balletti lanciando in aria il suo cappello giallo.

Gratta e Vinci, clamoroso a Teramo: ecco chi si intasca 2 milioni

Poi la svolta nell'estate del 2020, quando Tiziano ha vinto 300mila euro. Quella gioia, però, è durata poco. A febbraio il patrimonio è stato congelato e lui è stato costretto a tornare alla sua vita di prima. "Ero amareggiato e sorpreso perché non capivo il motivo", ha spiegato. A risolvere tutto, come riporta il Messaggero, è stato un amico e avvocato. Cos'era successo di preciso? Pare che un parente avesse denunciato alla procura di Ancona che Tiziano sarebbe stato circuito da qualcuno. Di lì il sequestro cautelare della vincita. Alla fine, però, il 13 marzo c'è stata la revoca del sequestro e la restituzione della somma a Tiziano. Che ora precisa: "Una parte di quei soldi li darò alla Caritas".