Meteo-Giuliacci, "ormai pochi dubbi": Pasqua, cosa accadrà in Italia

Sebbene marzo sia finito, il meteo continua a essere un po’ pazzerello e soggetto a repentini cambi climatici. In vista di Pasqua e Pasquetta i modelli previsionali di Mario Giuliacci offrono indicazioni interessanti e per nulla scontate. “Innanzitutto - si legge sul sito del celebre meteorologo - arrivano conferme sull'irruzione di aria fredda agli inizi della prossima settimana, con brusco calo delle temperature e una breve fase di maltempo”.

Quest’ultima sarà concentrata soprattutto al Centro-Sud, “durante la quale ci sarà spazio anche per delle nevicate. Le temperature rimarranno insolitamente basse, dal sapore quasi primaverile, per gran parte della prossima settimana, e solo alla vigilia delle Feste Pasquali ci sarà un nuovo marcato cambiamento delle condizioni meteo”. Veniamo quindi alle previsioni in vista di Pasqua e Pasquetta: “Già sabato 8 le temperature torneranno ad avvicinarsi ai valori normali per il periodo, sempre con piogge e nevicate che, in base alle odierne proiezioni dei modelli previsionali, si terranno in gran parte lontane dall’Italia".

Le proiezioni lasciano pochi dubbi a Giuliacci per domenica 9 e lunedì 10 aprile: “Saranno giornate dalle caratteristiche tipicamente primaverili, ideali per le gite fuori porta. Sebbene manchi più di una settimana, e in effetti non tutti modelli previsionali concordino nel descrivere la situazione, al momento lo scenario più probabile è quello in cui a Pasqua e Pasquetta in gran parte d'Italia si alterneranno sole e nuvole, con piogge praticamente assenti e temperature gradevoli, normali per la metà di aprile”.