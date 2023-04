Farmaci falsi, rischio-morte: come ci avvelenano, la scoperta della GdF

02 aprile 2023 a

Farmaci salvavita, anabolizzanti, ormoni della crescita, testosterone, insulina, antitumorali: tutti falsi. È quanto emerge dal sequestro effettuato a Fiumicino dai militari della Guardia di finanza e riportato su Il Messaggero. In quei medicinali "non c'era nessun principio attivo. Peggio: si trattava di sostanze tossiche oppure, in alcuni casi, di semplice soluzione fisiologica mista a coloranti. E le pasticche? Caramelline, alcune al gusto di menta. Farmaci placebo, in sintesi, immessi però sul mercato come fossero veri".

Un mercato che mette a rischio la salute delle persone. "Si parla di almeno il 10% di medicinali contraffatti, circolanti nel settore farmaceutico mondiale, con picchi del 50% in alcuni Paesi africani come la Nigeria". Tra gli ultimi sequestri della Gdf c'è un cargo di farmaci contraffatti provenienti dal nord Africa ma prodotti in Oriente. Medicine che finiscono ovunque. "C'erano anche 970 fiale di falsi antitumorali, contenenti (appunto) soluzione fisiologica colorata. I prodotti contraffatti sequestrati sono stati complessivamente 480.701".

I finanzieri hanno anche trovato una "partita di integratori alimentari provenienti sempre dalla stessa aerea geografica. L'azienda madre ne ha disconosciuto la proprietà attraverso l'analisi del numero dei lotti ma quegli integratori erano destinati per lo più al mercato del web con prezzi inferiori rispetto a farmacie e parafarmacie.