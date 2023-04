Ostia, sfondano la porta e si ritrovano a casa del questore: lo sfratto finisce male

08 aprile 2023 a

a

a

Un fatto curioso quello che è successo a Ostia: i carabinieri avrebbero sfondato la porta di una casa per eseguire uno sfratto, ma si sarebbero ritrovati nell'abitazione del questore di Roma, Carmine Belfiore. Stando a quanto riportato da Repubblica, la casa in cui si voleva entrare era quella di una studentessa romana, che aveva ereditato l'appartamento dalla nonna. Un inquilino, però, l'avrebbe occupato senza pagare l'affitto. Di qui la necessità dello sfratto, affinché la giovane potesse rientrare in possesso della sua abitazione.

"Vai a farti fott***". Il ladro di case massacra l'inviato di Mario Giordano, ricoverato: una scena terrificante | Video

La ragazza, dunque, insieme all'ufficiale giudiziario, a un fabbro e ai carabinieri, sarebbe andata sul posto per buttare giù la porta e rendere effettivo lo sfratto. Le cose, però, non sarebbero andate come previsto. Purtroppo, infatti, la studentessa si ricordava solo l'interno della casa e non l'esterno. Di qui la confusione con l'appartamento del questore. Alle forze dell'ordine sarebbe stata indicata la casa sbagliata.

L'inviata di Mario Giordano nella casa occupata fa una bruttissima fine: immagini forti | Video

Una volta entrata nell'abitazione, la giovane avrebbe subito detto di non riconoscere proprio nulla. E la sorpresa è stata enorme quando si è scoperto di chi fosse davvero quell'appartamento. Da quanto si apprende, comunque, lo sbaglio non avrebbe provocato conseguenze gravi. E alla fine, dopo che l'errore è stato riconosciuto, sarebbe stato eseguito lo sfratto nell'appartamento giusto.