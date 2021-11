Fuori dal coro, l'inviata di Mario Giordano nella casa occupata? Fa una bruttissima fine: immagini forti

17 novembre 2021 a

Aggredita mentre gira un servizio su degli occupanti abusivi: l'inviata di Fuori dal Coro Costanza Tosi è stata letteralmente buttata a terra mentre cercava di intervistare una signora che si è indebitamente appropriata di un appartamento a Olbia. La giornalista del programma di Mario Giordano stava documentando la storia di Vito, un sessantenne che qualche tempo fa - insieme alla moglie - aveva affittato il piano terra della sua casa bifamiliare. Già dal 2019 però gli inquilini hanno smesso di pagare l'affitto e hanno occupato anche il piano superiore.

A inizio 2020 è arrivato lo sfratto esecutivo per gli inquilini morosi e a ottobre 2021, dopo oltre un anno e mezzo, l’ufficiale giudiziario ha proceduto con lo sfratto degli occupanti, ma solo dal piano superiore. Quello inferiore resta occupato e non disponibile per i suoi legittimi proprietari. L'aggressione è avvenuta quando la cronista, dopo aver bussato alla porta della casa occupata, è stata spinta dall’inquilina morosa, che all'improvviso l'ha scaraventata a terra.

Dopo l’intervento dei sanitari del 118, che hanno prestato soccorso alla giornalista, i medici le hanno assegnato una prognosi di 15 giorni a causa del trauma subito. In un secondo momento sono intervenute anche le forze dell'ordine per capire meglio cosa fosse successo e quale sia stata la dinamica dell'attacco. Anche se le immagini trasmesse in tv parlano chiaro.

