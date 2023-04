Chioggia, quattro morti misteriose in pochi giorni: giallo e paura

10 aprile 2023 a

Misteriosa ondata di morti a Chioggia. Nella notte tra mercoledì 5 e giovedi 6 aprile è deceduto Alessandro Nordio, 54 anni., nel suo appartamento a Borgo san Giovanni dove viveva solo, come soli erano gli uomini morti prima di lui senza una causa precisa. A sospettare che gli fosse successo qualcosa, sono stati i colleghi della cooperativa sociale in cui lavorava da qualche tempo, riporta Leggo, perché non rispondeva al telefono. Il fratello poi, lo ha trovato senza vita in casa, per un malore che con ogni probabilità lo aveva colpito nella notte.

A Chioggia, nell'ultimo mese, si sono verificati altri quattro decessi: Sandro Schiavon, Massimo Bonaldo, Alfredo Giulio e Antonello Chiereghin. Tutti loro erano single e vivevano da solo e di età compresa tra i 54 e i 62 anni, tranne Alfredo Giulio che aveva 78 anni. Giulio e Nordio abitavano nello stesso quartiere, Bonaldo e Chiereghin nello stesso condominio. E Nordio e Bonaldo avevano anche lavorato nella stessa agenzia di recapito). Che le loro condizioni di vita possano aver influito sui loro destini è difficile dirlo. Anche perché avevano tutti una serie di rapporti sociali, dunque non erano completamente soli. "Chi conosce situazioni a rischio ce le segnali", ha detto l'assessore al Sociale, Sandro Marangon, "possiamo intervenire in molti modi e, in certi casi, anche un piccolo aiuto, un incoraggiamento può servire".