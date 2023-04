Pietro Orlandi, la risposta di Agca: "Ecco la verità su Wojtyla"

12 aprile 2023 a

Ali Agca non usa giri di parole e a LaPresse, in modo indiretto, risponde a Pietro Orlandi che a Di Martedì ha sollevato dubbi sulla figura di Papa Giovanni Paolo II sul caso Emanuela Orlandi. E il fratello della ragazza scomparsa nel salotto di Floris ha affermato: "Mi dicono che Wojtyla ogni tanto la sera usciva con due Monsignori polacchi e non andava certo a benedire le case...". Agca afferma: "Il Vaticano deve liberarsi dalla menzogna diabolica in cui fu imprigionato liberando immediatamente Emanuela e Mirella, non ascoltando nessuno ma solo il Vangelo". L'uomo che attentò alla vita del Papa esclude la pista della pedofilia. Per lui si tratta di "accuse terribili e orribili che devono terminare con l’immediata liberazione di Emanuela e Mirella. Altrimenti il povero Giovanni Paolo II, uomo onesto e innocente, sarà spacciato nel mondo come il Santo del satanismo".

Agca rinnova inoltre l’appello a Papa Francesco chiedendo di liberare "immediatamente il Vaticano da questa atroce prigionia e tortura permanente liberando Emanuela e Mirella". E ancora: "Non esiste nessun omicidio e nessuno stupro. La giustizia vaticana e la giustizia italiana non devono disturbare nessuno con infamanti accuse di stupro e pedofilia e omicidio sul caso di Emanuela Orlandi e Mirella Gregori perché non esiste nessun omicidio e nessuno stupro contro Emanuela e Mirella".

Agca parla poi del Sisde e di un "documento segreto pubblicato che descriveva il regista dei comunicati prodotti per il caso Emanuela Orlandi" ricordando le dichiarazione del giudice "Ilario Martella che disse che ’la polizia italiana non controllava i rapitori di Emanuela e al contrario i rapitori di Emanuela controllavano la polizia italiana. Chi potrà mai spiegare inaudita immensità di questa dichiarazione del giudice Martella che sapeva molte cose su certi argomenti?", conclude Agca. Il mistero a quanto pare si ma sempre più inquietante.