Firenze, deraglia treno merci: caos totale, Italia spezzata in due

20 aprile 2023 a

a

a

Traffico dei treni in tilt su tutte la rete italiana. La circolazione è stata interrotta tra Firenze Castello e Bologna a seguito del deragliamento di un carro di un treno merci, avvenuto tra Sesto Fiorentino e Firenze Castello. L'infrastruttura ha riportato danni a seguito dell’evento che non ha provocato conseguenze su persone. Nell’interruzione sono coinvolti i servizi alta velocità sulla linea Milano-Roma e Venezia-Roma e sulla linea regionale Firenze-Prato-Viareggio.

"È in corso la riprogrammazione dell’offerta ferroviaria con cancellazioni, limitazioni e deviazioni" si legge in una nota di Rfi. "In direzione nord garantiti alcuni collegamenti AV fino a Firenze, in direzione sud fino a Bologna, seguiranno aggiornamenti. Sono in corso gli interventi da parte delle squadre di Rfi per garantire la ripresa della circolazione ferroviaria", si aggiunge. I disagi continueranno per le prossime ore per la cancellazione totale o parziale di corse Av e regionali.

Stando ad alcune indiscrezioni infatti potrebbero essere necessarie alcune ore per ripristinare la normale circolazione. Mentre restano da chiarire le cause che hanno determinato il deragliamento del treno merci.

Insomma, per chi viaggia da Sud a Nord si arriva fino a Firenze perché la circolazione è interrotta anche sui treni regionali, sempre da Firenze a Bologna. Da Milano è possibile arrivare a Roma con Intercity che passano da Genova Piazza Principe.