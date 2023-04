Verona, coppia di anziani sgozzati: arrestato il figlio

26 aprile 2023 a

È stato fermato dalla Polizia il figlio della coppia di anziani, trovati senza vita ieri 25 aprile in una abitazione di Borgo Roma, a Verona. L'uomo, un 55enne, è ora accusato di duplice omicidio. I nomi delle vittime sono Giampaolo Turazza e Vilma Vezzaro. I due anziani, di 73 e 75 anni, sarebbero morti a causa delle coltellate sferrate alla gola.

L'attenzione degli investigatori si era concentrata fin da subito sul figlio delle due vittime, che in un primo momento era risultato irreperibile. Secondo quanto apprende l'agenzia di stampa LaPresse, l’uomo si è presentato al comando della Guardia di finanza per costituirsi, e successivamente è stato preso in consegna dalla Polizia di Stato. Dopo un lungo interrogatorio, il figlio della coppia uccisa è stato portato nel carcere di Montorio.

Sul posto sono intervenuti gli investigatori della Squadra mobile e i tecnici della Scientifica per una lunga serie di rilievi. Il duplice omicidio sarebbe stato compiuto il 24 aprile. E secondo quanto raccontato da alcuni testimoni a Il Corriere del Veneto, "la sera precedente al ritrovamento dei due corpi ci sarebbe stata una discussione tra il figlio e i genitori: a quanto risulta il 55enne frequentava spesso l'appartamento dei genitori per prendersi cura di una gatto che viveva nel cortile del condominio".