Pietro Orlandi, la lettera al veleno? "Chi la ha scritta": il verdetto della perizia

Chi ha scritto la lettera piena di veleno indirizzata a Pietro Orlandi? Mentre l'inchiesta vaticana sulla scomparsa della sorella Emanuela va avanti, non si fa che parlare della lettera di accuse arrivata a Pietro. Quest'ultimo viene attaccato per le "vergognose allusioni" da lui rilanciate in tv su Karol Wojtyla. La sua replica, spazientita, non si è fatta attendere: "Io devo rispondere a Dio delle mie cattiverie? Beh...".

"Bugiardo, ti devi vergognare": Pietro Orlandi, chi lo massacra a casa sua

Nel frattempo, però, ci si chiede chi sia il mittente di quella lettera, recapitata alla madre di Pietro e di Emanuela, tuttora residente nella Città del Vaticano. Per cercare di capirci qualcosa in più, si è andati ad analizzare la grafia dell'autore della missiva. Il Corriere della Sera ha affidato questa analisi alla grafologa giudiziaria Monica Manzini. Secondo lei, le caratteristiche dello scritto conducono a un tipo di personalità ben preciso: "Dalla grafia non è possibile stabilire con ragionevole certezza sesso ed età, anche se propenderei per una persona adulta di sesso maschile", ha spiegato la dottoressa.

Quei 28 nomi "che abbiamo consegnato" (e la visita a a casa del Papa): Pietro Orlandi, altra bomba

"Quasi certo, invece, è che si tratti di un soggetto portatore di alti ideali, come si evince dai prolungamenti superiori elevati delle "t", idealità che entrano però in conflitto con una certa pragmaticità, evidenziata dalla pressione esercitata con la penna sul foglio e dalle dimensioni delle lettere della zona centrale, di media grandezza", ha proseguito l'esperta. Sulla base delle sue parole, dunque, la prima ipotesi fatta da Pietro Orlandi, secondo cui la lettera potrebbe essere stata scritta da qualcuno che vive dentro le Sacre mura, sembra essere confermata. L'altra ipotesi è che la lettera sia stata scritta da qualcuno che, pur non vivendo in Vaticano, sarebbe comunque vicino alle indagini.