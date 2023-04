Primo maggio, inferno in autostrada e crac-meteo: salta il ponte

29 aprile 2023 a

Bollino rosso instrada e maltempo in cielo: rischia di essere un Primo maggio da incubo per migliaia di italiani, soprattutto quelli che da oggi fino a lunedì sera si concederanno un breve ponte festivo fuoriporta. Le previsioni per chi si mette in viaggio riferiscono di "traffico intenso" da bollino rosso in autostrada, in direzione delle principali località di villeggiatura. Questo vale sia per le partenze, tra mattinata e primo pomeriggio di sabato 29 aprile, sia per i rientri di lunedì 1 maggio, tra tardo pomeriggio e serata, con coda velenosa per martedì 2 maggio, quando il rientro in patria dei turisti stranieri potrebbe complicare non poco anche la viabilità ordinaria di pendolari e lavoratori sulle grandi arterie nazionali. Anche per questo, per domenica 30 maggio e lunedì e 1 maggio è stato disposto il divieto di circolazione per i mezzi superiori alle 7,5 tonnellate tra le 9 e le 22.

Le stime sul turismo, d'altronde, parlano chiaro: dovrebbero essere 8 milioni gli italiani che si sposteranno per godere di una breve vacanza, dopo il ponte più corposo del 25 Aprile. Secondo uno studio di Confcommercio-Swg, 3 intervistati su 4 hanno in programma uno o al massimo due pernottamenti, mentre il 4% ha organizzato un weekend lunghissimo con 5 notti fuori casa, quasi un anticipo di ferie estive.

Come per ogni vacanza o ponte che si rispettino, però, ecco la "nuvoletta di Fantozzi" a incombere sulla testa di chi viaggia. Il meteo riferisce della consueta "incognita maltempo". Il bel tempo generalizzato è destinato a finire tra poche ore, con correnti fresche che porteranno a un abbassamento delle temperature, decisamente più fresche degli sprazzi estivi avvertiti nelle ultime settimane, annuvolamenti soprattutto al Nord e precipitazioni sparse sulle aree interne pensinsulari centrali.