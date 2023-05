Meteo, previsione bollente di Giuliacci: 30 gradi sull'Italia, ecco quando

Roberto Tortora 03 maggio 2023 a

Quanti di voi ne hanno abbastanza di questo freddo invernale che tarpa le ali ai calori di primavera? Ecco, la pazienza ha un limite, ma le gioie sono dietro l’angolo, perché finalmente potremo togliere i giubbotti: stanno per arrivare i primi 30 gradi di stagione. Già domani ci sarà un deciso soleggiamento in tutte le regioni settentrionali e solo qualche veloce piovasco al Centro e al Sud, ma in via di miglioramento. In questo frangente, come riporta il colonnello Mario Giuliacci su meteogiuliacci.it , le massime arriveranno a toccare i 25 gradi al Nord, mentre al Meridione valori più bassi a causa dell'elevata copertura nuvolosa. Venerdì sarà, invece, la giornata più stabile in assoluto in tutta Italia, con valori in netto aumento anche al Sud, fino a portarsi vicini a 30 gradi nelle zone interne delle due Isole Maggiori.

Sarà il momento adatto per una gita fuori porta, un pic-nic, una visita ad un borgo antico e, chissà, magari l’occasione per fare il primo bagno al mare. Anche in Pianura Padana farà piuttosto caldo, con massime sui 27-28 gradi quindi una giornata più tipica di fine maggio.

Ciò che interessa più di tutto, ovviamente, è il weekend e, come spesso accade, le brutte notizie arrivano sempre quando meno le si vorrebbe. Si prospetta, infatti, un deciso sconquassamento del tempo, soprattutto per le regioni settentrionali, a nord del fiume Po. Domenica, poi, il maltempo risulterà particolarmente diffuso tra Piemonte e Friuli. E imperverserà anche all’inizio della settimana seguente, almeno fino al martedì 9, con precipitazioni continue, estese ed intense. Insomma, il diktat è chiaro: vestitevi a cipolla e portate sempre con voi un ombrello!