Meteo, Giuliacci: "Maledizione weekend sull'Italia", cosa accadrà

Mario Giuliacci la chiama proprio così, la "maledizione del weekend". Che "sembra non avere fine". Come scrive l'esperto meteorologo sul suo sito di previsioni del tempo, infatti, tra sabato 6 e domenica 7 maggio, "correnti fresche porteranno nuovamente instabilità e quindi temporali. Nel dettaglio avremo sole sulla maggior parte della penisola accompagnato da temperature nella media con massime che potranno raggiungere i 25 gradi, specialmente nella Pianura Padana e lungo le regioni tirreniche".

Insomma, prosegue Giuliacci su meteogiuliacci.it , "correnti fresche provenienti dal Nord Europa rovineranno la giornata con i tipici temporali pomeridiani". Temporali che si formano, spiega il meteorologo, "grazie ai moti convettivi che sono frequenti in questa stagione con aria calda e umida che sale, si raffredda formando delle nubi torreggianti. È proprio il riscaldamento delle ore diurne che, incontrando strati più freschi dell’atmosfera in quota, dà vita a temporali".

E dunque "nella mattinata di domenica 7 maggio alcuni fenomeni temporaleschi potrebbero colpire l’arco alpino e col passare delle ore raggiungere le Pianure settentrionali. Ancora una volta non si escludono grandinate perché il contrasto tra masse d’aria diverse diventerebbe considerevole". Per quanto riguarda il resto del Paese, "a parte qualche fenomeno possibile nelle zone interne del Centro e della Sardegna", conclude Giuliacci, "godrà un tempo più stabile con cieli sereni e temperature in leggero innalzamento".