Meteo, allerta rossa in Emilia Romagna: centinaia evacuati, treni sospesi

03 maggio 2023 a

a

a

Il maltempo sta provocando non pochi danni in Emilia Romagna: dopo la pioggia ininterrotta di questa notte, continua ad esserci allerta per i fiumi in piena, in particolare nelle province di Ravenna e Bologna. Sono oltre 250 gli evacuati nel Ravennate, stando a quanto riporta Repubblica. Un centinaio solo nel territorio di Faenza a causa dell'esondazione dell'acqua dovuta alla confluenza del Marzeno con il Lamone.

Nel frattempo si è ampliata la zona allagata per la rottura dell'argine del Sillaro a Conselice, in provincia di Ravenna. Nella notte a Bagnacavallo è stata segnalata l'esondazione del Lamone in località Boncellino. In alcuni Comuni, come Faenza, Castel Bolognese, Selva e San Martino di Molinella, si è deciso di tenere chiuse le scuole per sicurezza. I sindaci delle aree più a rischio consigliano di non muoversi in auto e di trasferirsi ai piani alti delle abitazioni.

In alcune zone, inoltre, è stato deciso lo stop ai treni a causa del maltempo: sospesa la circolazione ferroviaria fra Faenza e Forlì (linea Bologna-Rimini), Russi e Lugo (linea Bologna-Ravenna), Russi e Granarolo (linea Faenza-Ravenna) e fra Lavezzola e Mezzano (linea Ferrara-Ravenna). La sospensione, come fanno sapere le Fs, è stata resa necessaria dall'innalzamento del livello di guardia dei fiumi Montone, Lamone, Senio e Santerno dovuto alle forti e prolungate piogge.