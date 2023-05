Meteo, ribaltone estremo: dal caldo estivo alla tormenta, quando cambia tutto

05 maggio 2023 a

a

a

L'estate arriva con un mese e mezzo d'anticipo. Nei prossimi giorni infatti le temperature raggiungeranno picchi di 30 gradi. A seguire, però, ci saranno anche dei temporali. Per quanto riguarda questo weekend, sarà all'insegna del caldo per via di un campo anticiclonico di matrice subtropicale che si sta espandendo verso l'Italia. Almeno fino a domenica, quindi, queste sono le previsioni del tempo.

"Tutta colpa delle nutrie": dramma-meteo in Emilia Romagna, una folle teoria

In particolare, secondo le previsioni de iLMeteo.it, le temperature massime oscilleranno dai 26 gradi di Carbonia, in Sardegna, e Firenze fino ai 28 gradi di Bolzano. La giornata più calda sarà quella di domani, sabato 6 maggio, con i 27 gradi a Milano e Pavia e i 29 di Bolzano. Tuttavia, dopo il finesettimana potrebbero esserci anche grosse sorprese: una perturbazione atlantica, infatti, potrebbe guastare il tempo nei primi giorni della prossima settimana. La perturbazione scenderà sul nostro Paese già domenica pomeriggio portando rovesci e temporali con sé.

Porcheria-Fratoianni, lo sciacallo del meteo: morti in Emilia? A chi dà la colpa

La prossima settimana, quindi, inizierà con un ribaltone estremo per via delle correnti nord europee, instabili e fredde, che sembra non vogliano proprio lasciare l'Italia. Un ciclone dalla Norvegia porterà un primo parziale peggioramento lunedì 8 maggio, poi soprattutto da mercoledì in poi sono previste piogge intense.