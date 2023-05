Meteo, Mario Giuliacci choc: quando arriva il caldo? La risposta è inquietante

12 maggio 2023 a

Piogge e temporali continuano a tenere sotto scacco l'Italia. Ma fino a quando durerà? E quando arriverà il caldo? Secondo quanto scrive Mario Giuliacci nel suo sito di previsioni del tempo, "la risposta vi stupirà". Infatti, "non arriva alcun tipo di caldo. Anzi, le temperature saranno sempre costantemente al di sotto delle medie, soprattutto nei pomeriggi dove il sole non riuscirà a far capolino". Una situazione, prosegue l'esperto che è dovuta "a un'ampia circolazione ciclonica a livello europeo, che pilota flussi umidi e instabili verso il nostro Paese. Questa configurazione dovrebbe durare particolarmente a lungo, perlomeno fino al 20 maggio".

LPer fine mese, osserva Giuliacci, ci sarà "un graduale aumento della pressione, anche se non ci sono le condizioni per l'arrivo di caldo estivo. Anzi, possiamo anche dire con un certo livello di sicurezza che l'estate potrebbe non partire subito a gonfie vele. Ricordiamo che il trimestre estivo meteorologico comincerà il 1 giugno ma "l'ultimissima parte della primavera e la primissima dell'estate potrebbero continuare su questa falsa riga".

Ma attenzione. Perché questa è una buona notizia soprattutto per le regioni colpite dalla siccità che potrebbero così "arrivare in estate ben preparate". Anche perché "sole e caldo saranno i principali protagonisti dei prossimi tre mesi" e "se i primi caldi partono con un po' di ritardo" è solo un bene.