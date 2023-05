Meteo, Giuliacci: "Fenomeno d'altri tempi", cosa si abbatte sull'Italia

10 maggio 2023 a

Il mese di maggio sarà piovoso e freddo. Non c'è spazio per le illusioni. Il meteo di fatto gioca contro e non ci sarà spazio per qualche vacanza anticipata al sole e al caldo. Infatti le previsioni per questa seconda parte di maggio sono nerissime e si rifanno un po' a quello che è stato già il mese di aprile, un mese davvero instabile con forti precipitazioni.

E il colonnello Mario Giuliacci su meteogiuliacci.it fa il punto della situazione e soprattutto spiega cosa ci aspetta: "Le tendenze meteo sono particolarmente chiare. Niente caldo fino a fine Maggio! Sembra incredibile abituati come siamo ad avere ondate di calore già in questo mese".

Tempeste e temperature in picchiata: Giualiacci, quando arriva l'incubo

Scordatevi dunque improvvise ondate di calore: "Non ce ne sarà alcuna almeno fino a fine Maggio! Diciamo che la certezza è nel range di 10 giorni. Ma i modelli a lunga gittata non vedono onde calde nemmeno fino agli ultimissimi giorni di questo mese. Può sembrare incredibile, ma Maggio 2023 sembra un mese retrò". Insomma all'orizzonte ci sono piogge e temporali. Non è del tutto una cattiva notizia. Il Paese è provato da tempo dall'emergenza siccità e di fatto l'arrivo delle precipitazioni potrebbe alleviare le ferite che si portano dietro diversi territori na nord a sud in tutta Italia.