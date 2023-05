Meteo, allerta rossa: "Alluvione lampo", chi sta per essere travolto

16 maggio 2023 a

a

a

Maggio 2023 passerà alla storia come il mese più piovoso negli ultimi 20 anni, almeno in alcune zone dell’Italia. L’attenzione è tutta puntata sull’Emilia Romagna, dove è in vigore l’allerta rossa che ha portato anche alla chiusura di tutte le scuole da Bologna a Rimini. Già nelle scorse settimane la regione è stata pesantemente colpita dal maltempo e purtroppo lo sarà ancora: secondo le previsioni nelle prossime ore pioverà in modo eccezionale.

Le alluvioni lampo sono diventate una realtà, con i cambiamenti climatici che stanno incidendo in maniera pesante: dal dramma siccità alla troppa acqua, adesso si teme una situazione complessa a causa delle piogge intense, con rischio di esondazione dei fiumi e possibili frane. L’Emilia Romagna si sta quindi preparando ad affrontare un’altra emergenza meteo, aggravata dal fatto che i territori sono fragili dopo l’ondata di maltempo che li ha colpiti un paio di settimane fa.

Le previsioni odierne del servizio meteorologico dell’Aeronautica militare confermano che in Emilia Romagna si verificheranno precipitazioni diffuse e abbondanti: i quantitativi di precipitazione in 24 ore potrebbero raggiungere o superare quelli storici di riferimento per il periodo. Occhi puntati anche su Triveneto, mentre sul resto del territorio italiano sono attesi fenomeni più modesti, con il meteo che varierà da nuvoloso a molto nuvoloso con precipitazioni sparse.