Maltempo, a Cesena il Savio esonda in centro. "Il peggio deve venire"

È emergenza vera in Emilia Romagna a causa del maltempo. Ogni ora che passa la situazione peggiora: oltre agli allagamenti a Rimini e Riccione, l’esondazione del fiume Savio in zona Ponte Nuovo, a ridosso del centro di Cesena, sta creando parecchie difficoltà, provocando l’allagamento delle strade, con l’acqua che ha invaso anche alcuni pani terra e scantinati. Attenzione particolare anche a Forlì, dove il sindaco ha annunciato l’arrivo dell’idrovora con la Protezione Civile per far fronte alla situazione del Rio della Grossa.

L’allerta rossa era già scattata nelle scorse ore in quasi tutta la regione, con il maltempo che sta causando grossi disagi alla circolazione ferroviaria e ha costretto le scuole a chiudere sia oggi che domani. In tutta l’Emilia Romagna sono oltre 900 gli sfollati per evitare che corrano rischi nelle zone più colpite dal maltempo. “Sono caduti 120 millimetri di pioggia in 24 ore”, è il dato fornito da Irene Priolo, vicepresidente della Regione. “C’è attenzione particolare sul territorio di Forlì-Cesena - ha aggiunto - dove abbiamo una situazione di criticità sia a monte sia a valle. Il fiume Savio è a livelli storici mai raggiunti fino ad ora e abbiamo una criticità in centro a Cesena, stiamo lavorando per cercare di scongiurare la tracimazione”.

Inoltre la vicepresidente Priolo ha rivolto un appello a tutti i cittadini, che “devono rimanere il più possibile a casa e in caso di richiesta di evacuazione devono assecondare i Comuni”. La situazione che preoccupa maggiormente è quella di Cesena, dove un ponte ferroviario crea una strozzatura: “Stiamo cercando di capire come affrontare questa situazione”. Le prossime ore saranno di estrema difficoltà: “Sono previste altre precipitazioni: probabilmente arriveremo entro la mezzanotte a 120 millimetri di pioggia sulle 24 ore. Da Bologna a Rimini è stata prevista la chiusura delle scuole, mentre a Modena c'è una riunione in corso e si prenderà una decisione". Domani invece dovrebbe piovere molto meno di oggi, sui 20-30 millimetri. Le mareggiate continueranno nella notte e sono possibili esondazioni dei fiumi a ridosso della costa romagnola.