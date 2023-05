Meteo, la "mappa del maltempo": regioni e città a rischio nelle prossime ore

17 maggio 2023 a

a

a

Ancora forte maltempo anche domani sul Centronord. La Protezione Civile ha diramato l’ allerta rossa, giovedì 18 maggio, su gran parte dell’Emilia-Romagna. Allerta arancione inoltre su parte di Lombardia, Emilia-Romagna, Toscana e Marche. Allerta gialla in sette regioni. Intanto salgono a 9 le vittime accertate finora in Emilia Romagna per il maltempo: sette in provincia di Forlì, una nel Ravennate, una a San Lazzaro, in provincia di Bologna. Oltre 10 mila le persone evacuate. "Una stima destinata a crescere", ha detto Irene Priolo, vicepresidente della Regione e assessore alla Protezione civile.

In tutta la regione è bloccato il traffico ferroviario regionale, mentre continua a funzionare il traffico sulle tratte Av e nazionali. Oltre 600 i vigili del fuoco impegnati nelle operazioni di soccorso in Emilia Romagna, e 200 nelle Marche. Al lavoro anche gli alpini. In entrambe le regioni colpite emerge da un monitoraggio della Coldiretti che i danni alle attività agricole e alle infrastrutture rurali "sono incalcolabili", con migliaia di ettari di terreni sott’acqua. Allerta rossa per criticità idraulica e idrogeologica anche per la giornata di domani in Emilia-Romagna, gialla per criticità costiera.

Nelle Marche l’allerta per domani è arancione, e riguarderà la zona sud della regione; nella zona nord la situazione è in miglioramento. Infine la Protezione civile regionale ha diramato una nuova allerta rossa per piene di fiumi e corsi d’acqua per tutta la giornata di domani a Bologna. L’amministrazione comunale, che ha diffuso la notizia, ha invitato la cittadinanza a effettuare solo gli spostamenti necessari, a non sostare nei pressi dei corsi d’acqua e a non sostare sotto agli alberi. Rimane sospesa l’attività didattica a Bologna in tutte le scuole di ogni ordine e grado: nidi, scuole dell’infanzia, elementari, medie e superiori. Il Comune, per ridurre gli spostamenti e il traffico, rinnova anche per la giornata di domani l’invito alle aziende e agli enti della città ad adottare il più possibile lo strumento dello smart working. Musei, biblioteche e centri sportivi rimarranno chiusi anche per la giornata di domani e tutte le attività in programma sono annullate. Resteranno chiusi anche i cimiteri della Certosa e di Borgo Panigale.