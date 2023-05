Alluvione, precipita un elicottero: Lugo, altro dramma

20 maggio 2023 a

Tragedia nella tragedia. Un elicottero è caduto a Belricetto di Lugo, in provincia di Ravenna, mentre era impegnato in un intervento per i guasti alla linea elettrica provocati dal maltempo. Secondo quanto si apprende le quattro persone a bordo sono rimaste ferite. Soccorse ed estratte tempestivamente dai vigili del fuoco, i quattro sono stati portati via in eliambulanza. Il velivolo sarebbe un mezzo privato della ditta 'EliOssola'. Secondo una prima ricostruzione, l'elicottero avrebbe tentato un atterraggio di emergenza.

Al momento dell'accaduto l'elicottero era impegnato a evitare ulteriori danni dopo l'alluvione che sta travolgendo Ravenna e dintorni. "Dall'inizio di questa tragica alluvione che ha colpito il territorio della Romagna e tutta la provincia di Ravenna oggi forse è il giorno più difficile per la città di Ravenna", ha detto solo ieri Michele De Pascale, sindaco del capoluogo romagnolo. Ad aumentare la paura, il cosiddetto "deflusso verso il mare degli enormi quantitativi d'acqua fuoriusciti da tutte le fratture degli argini nelle città".

E questo ampio deflusso - ha spiegato il primo cittadino - ha colpito la città di Ravenna, Cervia, sta colpendo Lugo, sta colpendo tanti luoghi di pianura della nostra provincia e del nostro territorio con effetti devastanti". Infatti, "vengono completamente ricoperte d'acqua porzioni enormi del territorio". In questo quadro preoccupante, "le rete scolante, che dobbiamo all'impegno di uomini e donne straordinari che hanno bonificato la nostra terra - ha ammesso - non può essere in grado di sostituirsi al corso naturale dei fiumi".