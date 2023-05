Matteo Bassetti, la scoperta sconcertante: "Mentre ero alla festa di mio figlio..."

22 maggio 2023 a

Matteo Bassetti deve fare i conti ancora con l'odio. E questa volta gli haters lo hanno colpito all'interno dle reparto che dirige al san Martino di Genova. Il professore ha voluto raccontare tutto sui social, dato che l'attacco, per giunta, si è consumato mentre si trovava alla festa di 18 anni del figlio: "Una grande tristezza. Mentre ero a festeggiare i 18 anni di mio figlio qualcuno si è introdotto nella direzione della Clinica Malattie Infettive del San Martino e ha scritto un insulto alla mia persona sulla porta del mio studio. Il clima purtroppo continua ad essere avvelenato per volere di qualcuno che con il dissenso e gli insulti campa. Io sono orgoglioso del mio lavoro e di quello che ho fatto".

Poi manda un messaggio chiaro a chi conosce solo il linguaggio dell'odio: "Vado avanti a testa altissima e non mi fermerò in questa battaglia per la scienza e per stare sempre dalla parte dei pazienti. Grazie alle forze dell’Ordine e alla Direzione dell’Ospedale che stanno indagando sull’accaduto. Grazie a tutti quelli che mi hanno già espresso la loro solidarietà e vicinanza. Non mollo di un millimetro!! Purtroppo l’invidia è come un cancro metastatico nel nostro paese". Uno sfogo durissimo quello di Bassetti che di certo farà parecchio discutere.