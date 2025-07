West Nile, 5° morto in Campania e 9 totali: il virus ora fa paura

Il virus West Nile fa sempre più paura. Oggi, mercoledì 30 luglio, un uomo di 72 anni è morto nell'ospedale di Caserta dopo aver contratto l'infezione. L'anziano, originario di Maddaloni e con un quadro clinico già compromesso da patologie pregresse, è la quarta vittima in Campania e l’ottava in Italia dall’inizio dell’anno. Un altro dei decessi registrati nella regione riguardava sempre un residente di Maddaloni, mentre gli altri tre morti si sono verificati nel Lazio. Poi, in serata, la quinta vittima in Campania che porta a nove il totale dei decessi: a perdere la vita un anziano di Grazzanise, provincia di Caserta, del cui ricovero per West Nile si era saputo solo in mattinata di oggi: l'uomo è morto all'ospedale di Caserta, si trovava in rianimazione, in condizioni gravi, da poche ore. La nuova ondata di contagi non accenna a fermarsi. In Lombardia sono stati segnalati due nuovi casi: una donna di 38 anni a Milano e una 66enne a Pavia, quest’ultima attualmente ricoverata. La rete di monitoraggio regionale si affida a un sistema integrato che coinvolge Regione Lombardia, le Ats locali, i Comuni e l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e dell’Emilia-Romagna. Intanto, Federfarma segnala un’impennata nelle vendite di prodotti repellenti per zanzare, in particolare nel Lazio, confermando l’attenzione crescente della popolazione nei confronti di un rischio che si fa sempre più concreto con l’avanzare della stagione estiva.

Ma si può parlare di vera e propria emergenza? Secondo il professor Walter Ricciardi, docente di Igiene all’Università Cattolica, "non c’è un’emergenza vera e propria: i casi sono ancora numericamente limitati", ha spiegato a Il Messaggero. Tuttavia, Ricciardi sottolinea la necessità di “interventi strutturati di disinfestazione, da programmare e attuare già da maggio, per prevenire il proliferare delle zanzare”. La prevenzione ambientale, più che la risposta ospedaliera, è la chiave per contenere il fenomeno. Sul fronte della medicina veterinaria, l’allarme arriva da Maurizio Ferri, coordinatore scientifico della Società Italiana di Medicina Veterinaria Preventiva (Simevep): “Il virus ha come serbatoio naturale gli uccelli selvatici, ma può diffondersi anche in modo autonomo tra le zanzare, tramite la trasmissione transovarica: le femmine infette trasmettono il virus direttamente alle uova”. Una singola zanzara può deporre centinaia di uova ogni settimana per circa due mesi, aumentando esponenzialmente il rischio anche in assenza di nuovi contagi da uccelli infetti. Ferri invita quindi a strategie di bonifica mirate e a un controllo attivo della fauna-serbatoio.

