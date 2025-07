Pergine Valsugana, terrore sulla Statale: bimbo corre a zig-zag, gesto eroico dell'agente

Un bambino di 10 anni stava correndo a zig zag tra le auto che sfrecciavano sula tangenziale di Pergine Valsugana. Ma per fortuna un agente della polizia locale fuori servizio - un eroe a tutti gli effetti - si è gettato in mezzo alle macchine che stava sfrecciando sulla statale. E ha salvato il ragazzo, che è stato subito portato in salvo tra le braccia di sua madre. L'episodio avvenuto alle 12.45 di ieri, martedì 29 luglio. L'agente si stava recando al lavoro al comando di viale Dante a Pergine.

Come riporta il Corriere della Sera, l'agente però in sella al suo scooter ha notato qualcosa di insolito sulla carreggiata della tangenziale. Così si è precipitato sulla carreggiata e ha frapposto il motociclo al traffico. Di conseguenza, è riuscito a bloccare le auto per permettere il salvataggio del bambino. Subito dopo ha allertato il comando per richiedere una pattuglia.