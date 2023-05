Livorno, calci in faccia al ladro: scoppia la bufera, che fine fa il carabiniere

25 maggio 2023 a

A meno di ventiquattr'ore dal video che immortala alcuni agenti della Polizia municipale di Milano che prendono a calci una trans straniera, viene fuori un altro filmato che documenta un calcio in faccia sferrato da un carabiniere a un giovane già fermato e in terra. Nel video diffuso da 'Welcome to Favelas' si sente il ragazzo che urla "così no, mi state trattando male". L'episodio è accaduto a Livorno dove due carabinieri avevano fermato a terra e ammanettato un giovane uomo reo di aver rubato delle cuffie per il cellulare e del cibo per cani.

Nel video si vedono i due militari che ripetono al giovane più volte la parola 'Fermo' mentre è già a terra. Il giovane, mentre viene ammanettato e un carabinieri lo tiene per il collo, urla: "mi fa male la gamba". E poi: "La gente mi guarda, così mi fanno le foto". Poi il calcio in faccia. L'Arma dei Carabinieri ha subito deplorato l'episodio sottolineando che "tale condotta non è assolutamente in linea con i valori dell'Arma. Il comportamento del militare verrà giudicato immediatamente con il massimo rigore sotto ogni aspetto, a partire dal trasferimento istantaneo a un incarico non operativo".