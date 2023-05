Lago Maggiore, "morti due 007": uno choc, chi era a bordo della barca

29 maggio 2023 a

Mentre si cerca di capire perché l'imbarcazione turistica travolta da una tromba d'aria causando la morte di quattro persone sia salpata mentre tutta la provincia del Varese era già sotto i temporali, con pesanti grandinate che avevano addirittura causato il ritardo dei voli in partenza dall’aeroporto di Malpensa, spunta un dettaglio importante sulle vittime del naufragio. Tra loro, infatti, c'erano due 007. Lo ha reso noto lo stesso Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica, spiegando che i "due dipendenti, appartenenti al Comparto intelligence", si trovavano in zona per partecipare ad un incontro conviviale organizzato in occasione del festeggiamento del compleanno di uno della comitiva.

Video su questo argomento Tragedia sul Lago Maggiore, barca si ribalta per una tromba d'aria: quattro vittime

Si tratta di Claudio Alonzi di 62 anni - coniugato e padre di due figli - e Tiziana Barnobi di 53 anni, coniugata e madre di un figlio ancora minorenne. Tra le vittime, rivela VareseNews c'è anche Anna Bozhkova la moglie dello skipper della house boat. La donna, una cinquantenne, era di origini russe. L’incidente è avvenuto all’altezza della località Lisanza, una frazione di Sesto Calende, a una distanza tra i 100 e i 150 metri dalla costa, e 600 metri più lontano rispetto al previsto punto di approdo. La procura di Busto Arsizio, guidata dal Carlo Nocerino, ha aperto un fascicolo contro ignoti per naufragio colposo.