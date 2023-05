Meteo, "dal 2 al 4 giugno": Giuliacci chiude i giochi, il ponte sarà un incubo

31 maggio 2023 a

Il ponte del 2 giugno sarà all'insegna dell'instabilità in gran parte d'Italia. "Durante questa settimana - come si legge sul sito di Mario Giuliacci - sul bacino del Mediterraneo troviamo una vasta area di bassa pressione con cicloni che portano sull’Italia maltempo e temporali".

Per quanto riguarda la giornata di venerdì 2 giugno nello specifico, ci sarà il rischio di temporali su Alpi, Prealpi, nelle zone interne del Centro-Sud e sulle due Isole Maggiori. Il tempo invece sarà soleggiato sulle pianure del Nord Italia e lungo le regioni adriatiche. Un peggioramento del clima è previsto sabato 3 giugno "con un’infiltrazione di aria fresca in quota che porterà temporali e anche grandinate nel Nord Italia dalla mattina, mentre nel pomeriggio verrà coinvolto anche il Centro-Sud, specialmente le zone interne ma non si escludono fenomeni anche sulle coste del Mar Tirreno", si legge sul sito del meteorologo.

Ma non è finita qui. Perché il maltempo andrà avanti anche nella giornata di domenica 4 giugno, quando fin dalle prime ore della giornata ci saranno piogge al Nord e, nel pomeriggio, anche nel Centro-Sud. Il prossimo weekend, dunque, non sarà uno dei più stabili dal punto di vista del clima. E proprio per questo il consiglio è quello di portare sempre un ombrello con sé.