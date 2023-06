Meteo, grandine sul 2 giugno: previsioni rovinose per il ponte

01 giugno 2023 a

Il weekend del 2 giugno sarà all'insegna dell'instabilità e del maltempo. L'estate, insomma, dovrà aspettare ancora un po'. Nei prossimi giorni ci attendono soprattutto temporali che, in alcune zone, potranno essere piuttosto violenti e addirittura trasformarsi in veri e propri nubifragi e grandinate.

E la "colpa" sarebbe tutta delle correnti fredde provenienti dal Nord Europa che riusciranno a infiltrarsi anche sull'Italia settentrionale. Da Ovest invece avanzerà una depressione piuttosto blanda proveniente dalle Baleari. A essere colpite dai temporali saranno soprattutto le regioni settentrionali, come riporta 3BMeteo. Lì le prime piogge arriveranno già dalla mattinata di oggi. Non verrà risparmiato il Centro Italia, dove però i temporali saranno concentrati nelle ore pomeridiane. Al Sud infine ci sarà forte instabilità durante il giorno. Le temperature potrebbero diminuire un po' al Centro Nord.

Per quanto riguarda la giornata di domani, venerdì 2 giugno, sarà soleggiata in mattinata. Poi potrebbero arrivare i temporali nel pomeriggio soprattutto nelle zone interne delle regioni centro meridionali. Al Nord invece l'instabilità sarà meno accentuata. La giornata di sabato 3 dovrebbe partire già dalla mattina con qualche temporale sulle regioni settentrionali tra il Piemonte e la Lombardia mentre altrove il tempo dovrebbe mantenersi poco nuvoloso. Uguale domenica 4, con temporali al Nord fin dalla mattina. Anche se tenderanno ad attenuarsi temporaneamente in attesa del pomeriggio, quando l'instabilità si farà più diffusa. Al Centro l'instabilità sarà prevalentemente pomeridiana e destinata alle zone interne, mentre al Sud la giornata potrebbe iniziare già con qualche pioggia sulla Sardegna. Altrove l'instabilità sarebbe destinata alle zone interne appenniniche.