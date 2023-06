Bimba morta in auto a Roma, la terrificante telefonata della madre al papà

08 giugno 2023 a

La morte della bimba trovata senza vita in auto perché scordata dal papà nel parcheggio dell'asilo ha sconvolto il Paese. Di fatto su questa vicenda che ha distrutto una famiglia emergono nuovi particolari.

Come è noto il padre avrebbe dovuto accompagnare la piccola in un asilo di Roma. Poi, dopo aver parcheggiato l'auto, il carabiniere si è allontanato dal veicolo lasciando all'interno la piccolina che dopo qualche ora è deceduta. Il dramma è stato svelato dalla mamma della bimba che di fatto intorno alle 15 si è recata a prendere la bimba all'asilo. Lì la risposta agghiacciante: "Qui non c'è, non è mai arrivata".

Bimba di un anno trovata morta in auto a Roma, choc e terribili sospetti

La madre ha intuito subito la gravità della situazione e di corsa, dopo aver visto l'auto parcheggiata nel piazzale davanti all'asilo, si è avvicinata. Intanto ha chiamato il marito, le sue parole al telefono sono state poche ma drammatiche: "Che cosa hai fatto?". E lì è crollato il mondo addosso a una famiglia. Un militare aveva già dato l'allarme notando la bambina all'interno dell'auto. Purtroppo per la piccolina non c'è stato nulla da fare. Di certo in questa storia quell'urlo della madre al telefono è una doccia fredda che inevitabilmente tocca tutti, genitori e non...