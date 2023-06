Meteo, Giuliacci rivela la data: ecco il giorno in cui arrivano il caldo e l'estate

09 giugno 2023 a

L'estate non è mai stata così puntuale: solo dal 20 giugno inizierà a fare davvero caldo. Fino ad allora la situazione meteo non cambierà molto: l'instabilità sarà protagonista, con un'alternanza continua tra sole e improvvisi acquazzoni proprio come è tipico della primavera. La previsione è stata fornita all'Adnkronos dal meteorologo e climatologo Andrea Giuliacci, che sottolinea anche che per chi è in città questa situazione può risultare piacevole, poiché le temperature sono nella norma per la metà di giugno. Tuttavia, per coloro che avevano già programmato le prime vacanze, stare in spiaggia tra sole e improvvisi acquazzoni non è sicuramente piacevole.

Giuliacci precisa che nei prossimi giorni le piogge dovrebbero interessare principalmente le zone interne della Penisola. Le proiezioni meteo a più lungo termine suggeriscono che dopo la metà del mese la situazione dovrebbe gradualmente stabilizzarsi. Ciò significa che i temporali diventeranno via via meno diffusi e meno numerosi, mentre i momenti soleggiati saranno più frequenti e inizierà a fare caldo. Secondo Giuliacci, l'estate con periodi prevalentemente soleggiati e caldo tipicamente estivo inizierà dopo la metà del mese, proprio intorno al 20. Questo andamento risulta anche in linea con il calendario: dal punto di vista meteorologico, l'inizio dell'estate viene considerato il 1° giugno, mentre dal punto di vista astronomico l'estate ha inizio il 21 giugno.