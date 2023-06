Meteo, Giuliacci: "In Italia tutto sarà diverso", ecco chi rischia le ferie

08 giugno 2023 a

Guai a cantar vittoria. Questo inizio d'estate caratterizzato da piogge che si alternano al sole e dunque da calura ancora sopportabile non durerà ancora a lungo. Il meteorologo Mario Giuliacci sul suo sito spiega che fino ad adesso ci siamo "salvati" sempre, ma non potrà continuare così in eterno. Il famigerato promontorio sub sahariano, secondo Giuliacci, è ancora parecchio distante: "Non riuscirà mai a mettere le sue radici sulle nostre teste per almeno 10-12 giorni! Quindi, per fortuna sono del tutto scongiurate ondate di caldo precoci e durature, del tutto l'opposto della tremenda Estate 2022, quando eravamo alle prese già ora con calori esagerati. Però potrebbe non durare a lungo".

Giuliacci, però ci tiene a precisare che "le tendenze meteo a 15-30 giorni non sono affatto delle previsioni". "È impossibile dire se pioverà o se farà caldo a metà luglio, con così tanto anticipo", ammette. "Mancano quattro settimane e sostenere che ci sia una o l'altra previsione sarebbe una presa in giro. Però possiamo dire a livello probabilistico come potrebbe proseguire una determinata stagione". Le mappe, continua il meterologo, dicono in maniera chiara che, comunque vada, luglio e agosto saranno interessati da risalite del promontorio africano. "Oramai è impossibile che non ci sia nemmeno una fase calda, il trend al riscaldamento globale è inarrestabile. Anche nelle estati partite fiacche prima o poi un paio di ondate di calore ci sono state (2014-2018-2020)". "Possiamo dire, alla luce di ciò", conclude Giuliacci, "che questa estate 2023 sarà ben diversa rispetto a quelle passate".