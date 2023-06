Meteo, bomba-Giuliacci: "Eventi estremi sull'Italia", dove e quando

09 giugno 2023 a

Torna il rischio di eventi estremi in Italia già a partire dalla prossima settimana. Dopo il caldo estivo del weekend, infatti, da lunedì 12 giugno la situazione potrebbe cambiare radicalmente, con tanto di nubifragi e allagamenti. Come si legge sul sito di Mario Giuliacci, ci aspetta un fine settimana praticamente estivo, con caldo e bel tempo in tutta Italia e con temperature che al Centro-Sud ed in Sicilia potranno toccare i 33-34 gradi. Nonostante questo, però, l’instabilità climatica in cui si trova il nostro Paese al momento potrebbe portare temporali intensi sulle Alpi e sugli Appennini soprattutto nelle ore pomeridiane.

Situazione completamente diversa da lunedì. "Tornerà alto il rischio di temporali diffusi soprattutto per il Nord Italia - si legge sul sito del meteorologo -. Dal 12 giugno arriveranno infiltrazioni fredde in quota che movimenteranno l’atmosfera. Le differenze di temperature tra le masse d’aria riproporranno nelle ore diurne eventi estremi accompagnati da colpi di vento e grandine anche di grosse dimensioni". Le regioni maggiormente colpite saranno il Piemonte, la Lombardia e il Veneto.

Forte instabilità sarebbe prevista pure per le giornate di martedì 13 e mercoledì 14 giugno. Il rischio è quello che si vengano a creare sistemi temporaleschi notevoli, con eventi estremi particolarmente preoccupanti, come nubifragi e alluvioni lampo. Le zone potenzialmente più a rischio sono quelle vicine ai rilievi.