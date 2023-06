Bergamo-Brescia 2023: viaggio nella città che non ti aspetti - Ascolta il podcast

18 giugno 2023 a

Bergamo e Brescia capitali della cultura 2023. Due delle città più vivibili e sostenibili sono protagoniste della storia del nostro Paese. In questo podcast (che trovate sul sito di Liberoquotidiano.it, su Libero in edicola utilizzando il QRCode e sulla piattaforma app di Podcastory) a cura di Fabio Rubini che vi proponiamo, vogliamo raccontarvi i segreti e il patrimonio artistico delle due città lombarde. Così parte un percorso mozzafiato: natura, monumenti, percorsi e sentieri che si perdono in mezzo a paesaggi meravigliosi. Il programma per le celebrazioni che andranno avanti per tutto l'anno è possibile consultarlo sul portale www.bergamobrescia2023.it . Non vi resta che mettervi in viaggio per questa esperienza piena di sorprese.



