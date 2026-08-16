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Dramma sull'A21, viaggiano col figlio 31enne morto in macchina: la scoperta choc

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domenica 16 agosto 2026
Dramma sull'A21, viaggiano col figlio 31enne morto in macchina: la scoperta choc

1' di lettura

Viaggiavano in auto col figlio 31enne morto: una coppia di genitori se n'è accorta solo dopo un centinaio di chilometri in autostrada. I due infatti pensavano che il giovane stesse solo dormendo. È successo oggi, domenica 16 agosto, lungo il tratto pavese dell'A21 Torino-Piacenza, tra i caselli di Casteggio e Voghera, nel Pavese, lungo la carreggiata diretta verso il capoluogo piemontese. In macchina una famiglia di origini romene: al volante il padre, al suo fianco la madre, sul sedile posteriore il figlio. 

I genitori avrebbero provato più volte a svegliare il 31enne, ma senza risultati. Il conducente, allora, si sarebbe fermato in un'area di sosta tra Casteggio e Voghera. E solo in quel momento i due si sarebbero resi conto che il figlio sembrava aver perso conoscenza. Di lì la chiamata al 118. Erano le 7.30 di questa mattina. I soccorritori sono arrivati tempestivamente sul posto, ma non hanno potuto far altro che constatare l'avvenuto decesso dell'uomo, stroncato da un malore. I genitori hanno spiegato che il figlio aveva pronunciato le ultime parole circa 100 chilometri prima. Il 31enne, da quanto è stato riferito al 118, soffriva di lievi problemi cardiaci. 

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