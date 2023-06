Incidente Roma, gli youtuber chiudono tutto: "Troppo dolore per Manuel"

19 giugno 2023 a

a

a

Il canale su Youtube Theborderline chiude. Dopo l’incidente a Roma dove ha perso la vita il bimbo di 5 anni Manuel, è lo stesso gruppo di youtuber ad annunciarlo dallo stesso canale con un messaggio. "I Theborderline esprimono alla famiglia il massimo, sincero e più profondo dolore. Quanto accaduto ha lasciato tutti segnati con una profonda ferita, nulla potrà mai più essere come prima". Il gruppo spiega anche che "l'idea di Theborderline era quella di offrire ai giovani un intrattenimento con uno spirito sano. La tragedia accaduta è talmente profonda che rende per noi moralmente impossibile proseguire questo percorso. Pertanto, il gruppo Theborderline interrompe ogni attività con quest’ultimo messaggio. Il nostro pensiero è solo per Manuel".

Casal Palocco e gli youtuber? Maledetta Rete, maledetti certi genitori

Intanto è nata un'altra polemica sulla Lamborghini data in mano a dei ventenni. "Il codice della strada parla chiaro. C’è un limite a 21 anni per poter guidare una super car come quella coinvolta nell’incidente di Roma", osserva Giuseppe Benincasa, presidente di Aniasa (l’Associazione nazionale dell’autonoleggio) che, a The Breakfast Club su Radio Capital, spiega perché a suo parere la macchina noleggiata dagli youtuber di The Bordeline non poteva essere concessa. "Per i primi tre anni dal conseguimento della patente di guida, non si possono guidare veicoli con potenza superiore ai 55 Kw per tonnellata quindi la Lamborghini è esclusa", prosegue. "Di fatto il proprietario dell’autonoleggio di Roma non poteva concedere quella macchina ai ragazzi che l’hanno affittata perché se si vuole guidare un’auto del genere a un anno dalla patente, serve che accanto sieda una persona che l’abbia da almeno 10 anni. E non mi sembra sia questo il caso".