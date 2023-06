Meteo, Mario Giuliacci: allarme-tornado, ecco dove si rischia grosso

22 giugno 2023 a

L'ora del caldo intenso. Ne prende atto Mario Giuliacci nel suo ultimo bollettino meteo: da giornate piovose a temperature bollenti, anche se non ancora estreme. Ma quali sono le tendenze per l'inizio di luglio? Il colonnello prova a fornire qualche dettagliata risposta.

Secondo Giuliacci, "dopo la sventagliata tra Venerdì 23 e Sabato 24 Giugno, la prossima settimana saremo in compagnia dell'anticiclone delle Azzorre che dovrebbe portare un caldo più sopportabile. Non si intravedono però perturbazioni vere ed organizzate, capaci di riportare piogge e frescura diffuse", rimarca. Insomma, che preferisce acqua e temperature fresche, si metta l'anima in pace.

Il colonnello ricorda poi come la cupola azzorriana porti valori gradevoli e tassi di umidità bassi. Dunque, dopo questa prima ondata di caldo ne arriveranno altre, ma ugualmente sopportabili. L'allarme, semmai, riguarda i fenomeni intensi: il passaggio dal caldo umido a temperature più miti, infatti, può favorire l'insorgere di bruschi temporali e, purtroppo, anche dei tornado a livello locale. E Giuliacci ricorda in conclusione come tale tipo di fenomeni non sia prevedibile, se non a pochi minuti dall'evento, ovvero a ridosso dell'insorgere del tornado.