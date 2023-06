Zanzare, allarme in Italia: "Più casi e morti", arriva il virus del Nilo

22 giugno 2023 a

Come ogni estate che si rispetti, non possono mancare le zanzare. A peggiorare la situazione, poi, ci pensa il caldo che sta investendo tutta l'Europa. Un clima che crea condizioni più favorevoli per specie di zanzare invasive come Aedes albopictus e Aedes aegypti. Da qui l'allarme dell'Ecdc, il centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie. Già nel 2022 in Europa sono stati segnalati 1.133 casi umani e 92 decessi di infezione da virus del Nilo: 1.112 acquisiti localmente in 11 paesi, con l'Italia in testa con 723 casi segnalati.

Zanzare, la "febbre del Nilo" torna in Italia: non solo febbre, la prima Regione che lancia l'allarme

"Negli ultimi anni - fa sapere il centro - abbiamo assistito a una diffusione geografica di specie di zanzare invasive in aree precedentemente non colpite nell'Ue/See. Se continua così, possiamo aspettarci di vedere più casi e morti possibili per malattie come dengue, chikungunya e febbre del Nilo occidentale. Gli sforzi devono concentrarsi sui modi per controllare le popolazioni di zanzare, migliorare la sorveglianza e applicare misure di protezione individuale".

"Attenzione alta": torna il virus West Nile, ecco dove si rischia di più

Oltre a quelli italiani, si segnalano altri casi: Grecia (286), Romania (47), Germania (16), Ungheria (14), Croazia (8), Austria (6), Francia (6), Spagna (4), Slovacchia ( 1) e Bulgaria (1). I casi di dengue acquisita localmente nell'Ue, invece, sono stati 71 nel 2022, pari al numero di casi segnalti tra il 2010 e il 2021, con casi maggiori segnalati in Francia (65) e Spagna (6) .