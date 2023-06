Mario Giuliacci, incubo-meteo: crollo termico e fenomeni estremi, dove e quando

23 giugno 2023 a

Sta per arrivare il picco della prima vera ondata di caldo africano di questa estate: stando a quanto riporta Elena Rava sul sito del colonnello Mario Giuliacci, nelle prossime ore si sfioreranno i 40 gradi in diverse zone dell’Italia. La buona notizia è che dopo il picco si verificherà una fresca e piacevole inversione di tendenza: entro il fine settimana sono attese correnti più fresche che smorzeranno gli effetti dell’anticiclone africano.

L’altra faccia della medaglia, come sottolinea Elena Rava, è che un repentino cambio delle temperature potrebbe comportare fenomeni meteo estremi, con forti colpi di vento, nubifragi e grandine. Ma dicevamo del picco ormai imminente: sulle aree interne di Sardegna e Sicilia si potrebbero addirittura toccare i 42-43 gradi. Dall’Europa centrale è però in arrivo un fronte temporalesco, che colpirà innanzitutto i settori alpini occidentali per poi raggiungere rapidamente Piemonte e Lombardia.

“Nella giornata di sabato 24 giugno - scrive Elena Rava - continuerà l’azione instabile con ancora forti contrasti termici tra l'aria in arrivo e quella già presente molto calda e umida; non mancheranno fenomeni temporaleschi sparsi, soprattutto su Marche, Abruzzo, Lazio e Campania. Domenica 25 giugno avvertiremo un generale miglioramento grazie ad un nuovo incremento dei valori barici; stabilità ovunque con temperature massime oltre i 28-30°C sulle pianure del Nord e sul versante tirrenico, qualche grado in meno invece sul versante adriatico e ionico grazie ad una vivace ventilazione dai quadranti settentrionali”.