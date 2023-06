Meteo, altro weekend rovinato: temporali e bombe d'acqua, ecco dove

22 giugno 2023 a

Caldo sì ma anche temporali. La "colpa", come spiega 3BMeteo, è di "un intenso fronte perturbato scaturito dall'approfondimento di una saccatura atlantica sull'Europa occidentale". Segno che l'alta pressione africana starebbe iniziando a cedere.

Scendendo nel dettaglio delle singole giornate, oggi, giovedì 22 giugno, se da una parte ci sarà un ulteriore aumento delle temperature in un contesto per lo più soleggiato, dall'altra ci saranno anche forti temporali, soprattutto in serata, su zone alpine e prealpine. Temporali che nella notte potrebbero arrivare anche su alcune zone di pianura al Nord. E non sono esclusi rovesci anche sulla Liguria. Con probabili grandinate e colpi di vento nelle zone interessate dai temporali.

Domani invece, venerdì 23 giugno, ci sarà "un ridimensionamento dell'anticiclone anche al Centro mentre il fronte continuerà la sua marcia verso levante", spiega 3BMeteo. Continueranno a esserci forti temporali al Nord, con possibili grandinate e colpi di vento, e qualche rovescio al Centro, soprattutto sull'alta Toscana e lungo l'Appennino, mentre le temperature inizieranno a diminuire. Fa eccezione il Sud, dove invece potrebbe ancor fare molto caldo, con massime fino a 36-38 gradi. Non sarebbero escluse addirittura punte di 40 gradi. I temporali, poi, non risparmieranno nemmeno il weekend su tutta Italia.