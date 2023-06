Michelle Causo, trovata l'arma: morta dopo almeno sei coltellate

29 giugno 2023 a

È stata trovata e sequestrata dagli inquirenti l'arma utilizzata dal 17enne per uccidere Michelle Causo, coetanea di Primavalle. Si tratterebbe di un coltello da cucina che il giovane, di origine cingalese, avrebbe utilizzato nell'appartamento di via Dusmet, nel quartiere di Roma. Stando alle ultime indiscrezioni l'assassino avrebbe colpito Michelle con almeno sei coltellate prima di riporre il suo corpo all'interno di alcuni sacchi e trasportarlo attraverso un carrello della spesa vicino ai cassonetti.

Ad aggiungere nuovi e inquietanti dettagli sull'omicidio sono i testimoni, gli stessi che hanno incrociato il ragazzo dopo l'omicidio. "Ero con mio figlio, stavo ritornando a casa - afferma una testimone alla trasmissione Ore 14 -. C'era questo ragazzo agitato davanti alla soglia del portone con questo grande sacco nero aperto alla fine, strappato, con dei vestiti che uscivano. Era molto grande e lui non lo spostava. Lui era fermo sotto casa, stava aspettando qualcuno".

Su Rai 2 la donna dice di aver incontrato il 17enne arrestato che "parlava in maniera educata e gentile, ma era agitato. Mi ha chiesto scusa tantissime volte, ha chiesto se avevo bisogno di aiuto con il passeggino", racconta ancora la testimone che aggiunge di aver sentito delle grida il giorno prima verso la stessa ora. Il ragazzo sarebbe ben noto in zona. "Lo conosco di vista - conferma un'amica di Michelle - L'ho visto a Valle Aurelia, ma non mi piaceva. Tutti parlavano male di lui, per le cose che faceva". Michelle "era unica come ragazza Però da un mesetto non era più la stessa di prima, non si faceva più sentire".