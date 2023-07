Meteo, Giuliacci svela il giorno nero: Italia travolta dai "temporali di calore"

01 luglio 2023 a

Il meteo cambia ancora marcia e lo farà a partire da domani, domenica 2 luglio. Dopo una fase di instabilità e di piogge intese, potrebbe arrivare il primo vero e proprio scorcio di estate calda. Come rivela il colonnello Mario Giuliacci su meteogiuliacci.it , da domani potrebbe fare il suo debutto la stagione torrida con un aumento consistente delle temperature: "Domenica 2 luglio avremo condizioni stabili su tutta la penisola, con rischio di alcuni rovesci pomeridiani solo sulle Alpi e sulla dorsale appenninica. Temperature massime gradevoli che a fatica andranno oltre ai 30°C nelle ore più calde", spuega Giuliacci.

Poi il trend proseguirà in questa prima settimana di luglio con un fenomeno chiamato "temporali di calore": "Nelle giornate di lunedì 3 e martedì 4 luglio ci si aspetta ancora qualche disturbo perché sull’Oceano Atlantico è ancora presente una vasta zona di bassa pressione in grado di dirigere aria instabile verso l’Europa. Questo provocherà mattinate serene e pomeriggi con improvvisi temporali, chiamati anche “temporali di calore”.

Questo avverrà soprattutto lungo l’arco alpino e sulla dorsale appenninica perché l’aria calda e umida dei bassi strati tenderà a salire lungo i rilievi condensandosi in nubi a sviluppo verticale. Non sarà possibile escludere che le celle più intense possano raggiungere anche le pianure e le coste vicine portando rovesci accompagnati da grandine e colpi di vento". Infine sempre sul fronte temporali, per la giornata di oggi, sabato 1 luglio, sulla base dei fenomeni previsti è stata valutata per la giornata sabato allerta arancione per rischio temporali e rischio idrogeologico in Toscana, allerta gialla in Marche, Umbria, Lazio, Molise, Campania e su settori di Trentino Alto Adige, Veneto, Emilia-Romagna, Abruzzo, Puglia.