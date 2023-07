Melania Rea, il fratello chiama in diretta: "Mi vergogno di essere uomo"

06 luglio 2023 a

Le dichiarazioni di Salvatore Parolisi, condannato a 20 anni di carcere per l'omicidio della moglie Melania Rea, hanno disgustato il fratello della donna, Michele. Che ieri è intervenuto al telefono a Chi l'ha visto, la trasmissione di Federica Sciarelli: "Ho sentito cosa ha detto Parolisi, mi vergogno di essere uomo". Melania è stata uccisa con 35 coltellate nel 2011 nel bosco di Colle San Marco, nel Teramano.

Parolisi è stato intercettato, sempre da Chi l'ha visto, fuori dal carcere, dal quale è uscito per un permesso premio. "Dice talmente tante inesattezze... Lui dice che l'amava ma non è vero. Non è stato nemmeno presente quando è nata la figlia. Poi tre gradi di giudizio hanno detto che è il colpevole dell'omicidio di Melania. Ci sono prove certe", ha aggiunto Michele.

Durante lo scambio con l'inviata della Sciarelli, Parolisi - che ha scontato 12 dei 20 anni di carcere previsti dalla sentenza - ha continuato a dirsi innocente: "L'ho sempre detto anche al giudice, da uomo, da militare e da padre: datemi l'ergastolo e buttate la chiave se sono stato io, se ho fatto una cosa del genere e me lo provate. Perché a me non l'hanno mai provato". Poi ha aggiunto: "Potevo uscire da 4 anni, ma mi hanno dato solo 12 ore di permesso di me**a. Qui ci sono gli ergastolani e escono dopo poco".