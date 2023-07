Meteo, Giuliacci e la profezia dell'inferno sull'Italia: "45 gradi"

06 luglio 2023 a

Godiamoci le ultime ore di frescura che ci ha concesso l'instabilità di questi giorni. Già da domani la situazione cambierà e sarà l'inferno. L'avvertimento è del sito meteogiuliacci.it annunciando l'arrivo di una seconda ondata di calore, con valori termici più elevati della scorsa settimana, causata dall’anticiclone africano: le temperature inizieranno ad aumentare fino al weekend in cui si arriverà a raggiungere anche i 40 °C. Il caldo intenso riguarderà tutta la nostra penisola e per adesso non sembra avere fine almeno nei primi giorni della prossima settimana.

Le temperature più critiche le avremo nelle due Isole Maggiori e al Sud con picchi di 45°C nelle zone interne della Sardegna meridionale. La situazione sarà migliore nelle regioni del Centro dove le temperature massime si fermeranno su 36-37°C. Per quanto riguarda il Nord, il caldo si farà sentire anche qui - si registreranno valori fino ai 34-35° - ma almeno si avrà qualche temporale pomeridiano che potrebbe coinvolgere l’arco alpino. La presenza dell’afa renderà ancora meno sopportabile il caldo, infatti le correnti di aria calda, passando sul Mar Mediterraneo, si caricheranno di vapore acqueo, rendendo la situazione di difficile sopportazione.