A12, inferno in galleria: pullman prende fuoco, bloccata l'autostrada

Un pullman ha preso fuoco in galleria sull’autostrada A12 e ha mandato in tilt il traffico. Per fortuna non si registrano vittime, ma al momento undici persone sono state trasportate all’ospedale San Martino di Genova. L’incidente è scoppiato nella galleria Montegiugo, tra i caselli di Recco e Genova Nervi: il traffico è stato completamente bloccato e il tratto autostradale chiuso in entrambe le direzioni.

Il motivo è da ricercare dal tanto fumo che ha invaso la galleria e creato problemi di salute, oltre che di visibilità. Per quanto riguarda il pullman, l’autista è stato ricoverato in ospedale mentre diversi passeggeri sono stati soccorsi per intossicazione. Ovviamente la chiusura del tratto autostradale ha generato una serie di disagi, con chilometri di coda in entrambi i sensi di marcia. La protezione civile regionale sta intervenendo con la colonna mobile per assistere le persone in coda con rifornimenti di acqua.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco. Al momento vige obbligo di uscita a Nervi e Recco. La Regione Liguria fa sapere di essere in contatto con tutti i sindaci dell'area interessata per agevolare passaggio delle auto sulla viabilità ordinaria. L'appello è a non utilizzare l'autostrada nelle zone interessate al blocco della viabilità.