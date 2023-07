Fratellini annegati, i genitori dormivano: ora si indaga per "omicidio colposo"

12 luglio 2023 a

Un epilogo tragico per i due fratelli di Manfredonia scomparsi e ritrovati annegati in una vasca di irrigazione. I sommozzatori dei Vigili del fuoco hanno recuperato dal vascone i corpi senza vita dei due bambini romeni di sei e sette anni che si erano allontanati nel pomeriggio dalla propria abitazione, nelle campagne tra Manfredonia e Zapponeta nel foggiano. I sommozzatori nel corso delle ricerche nel vascone hanno trovato prima un corpo e poi quello del fratellino. A dare l'allarme erano stati i genitori non vedendoli per lungo tempo. Davanti al vascone erano state trovate le ciabatte dei due bambini. Per questo le ricerche si erano concentrate proprio nel vascone per la raccolta di acqua.

Intanto è stata aperta un'indagine per omicidio colposo allo scopo di accertare eventuali responsabilità. In particolare, stando alle prime ricostruzioni, i genitori stavano riposando quando i figli si sono allontanati da casa. A loro va la solidarietà dell'arcivescovo di Manfredonia, Franco Moscone: "Ai genitori addolorati, che abbraccio fraternamente, a tutti i migranti presenti tra noi, ai tanti operatori e volontari che cercano di portare aiuto e solidarietà fattiva ai migranti, assicuro la mia vicinanza e quella di tutta la Chiesa di Manfredonia-Vieste-San Giovanni Rotondo, su cui possono sempre contare per un aiuto fraterno e per la difesa dei loro diritti".

Poi l'appello: "Serve per i fratelli e le sorelle migranti un piano serio di accoglienza, che permetta loro di usufruire di case sicure, servizi sociali appropriati e ambienti comuni per rendere la loro vita dignitosa e degna: sono lavoratori delle nostre terre e delle nostre imprese agricole che meritano tutte le garanzie, come qualsiasi cittadino".