Meteo, Mario Giuliacci: "Pessime novità", il bollettino peggiore di tutti

La pausa dal grande caldo durerà poco e porterà con sé fenomeni meteorologici estremi. Violenti temporali sono iniziati già nelle scorse ore nel Nord Italia. E la situazione - come si legge sul sito del colonnello Mario Giuliacci - "è molto precaria perché l'energia in gioco è davvero tanta. Basta uno spiffero freddo che valica le Alpi per provocare disastri". Per le prossime ore, inoltre, sono in arrivo delle notizie pessime: "Il break temporalesco dura fino a venerdì 14, poi dopo ritorna il caldo davvero molto intenso, anche per le regioni settentrionali", si legge sul sito del noto meteorologo.

"Le mappe sono impressionanti". Meteo, Giuliacci sconvolto: ecco cosa accadrà

Al momento, comunque, a creare maggiore preoccupazione è il grande caldo degli ultimi giorni. Nelle prossime ore l'ondata di afa che sta interessando l'Italia sarà mitigata da alcune correnti fredde in arrivo da nord ovest. Per questo saranno solo queste ultime regioni a godere di un po' di fresco. Tutte le altre, invece, non sentiranno alcun cambiamento. Il caldo, insomma, ci farà compagnia ancora per un po'. Da sabato 15 luglio questa cappa di calore riuscirà ad avvolgere anche le zone alpine. Insomma, questo mese, che era iniziato con frescura e temporali violenti, sarà estremo e proseguirà all'insegna del caldo e dell'afa.