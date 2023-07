Meteo, Giuliacci rivela l'incubo: drastico calo delle temperature sull'Italia

12 luglio 2023 a

Il caldo senza sosta degli ultimi giorni subirà una fortissima battuta di arresto proprio in queste ore. Tra giovedì e venerdì di questa settimana il meteo subirà una sorta di inversione a U capace di ribaltare il fronte con un drastico calo delle temperature. A rivelare questo scenario è il colonnello Mario Giuliacci che su meteogiuliacci.it fa il punto della situazione e soprattutto spiega cosa accadrà nelle prossime ore: "Continuerà a fare caldo veramente a lungo. Una breve pausa si potrà registrare tra Giovedì 13 e Venerdì 14 Luglio, quando le regioni settentrionali saranno interessate dalla coda di un fronte.

Sarà sufficiente per abbassare le temperature di qualche grado, portando ovviamente temporali molto probabilmente di forte intensità. Altrove nessuno si accorgerà di nulla, la fase meteo calda continuerà imperterrita praticamente senza soluzione di continuità".

Infine spiega anche gli scenari che riguardano tutta Europa: "L'Europa è divisa letteralmente in due fronti. A nord delle Alpi flussi umidi e instabili arrivano dall'Atlantico. Sul bacino del Mediterraneo, invece, clima molto caldo e temperature decisamente sopra la media. Andiamo a vedere quanto durerà questa situazione". Insomma il quadro è in continua evoluzione e le certezze per le prossime settimane sono davvero poche. Staremo a vedere.