Meteo, Giuliacci rivela quando arrivano le tempeste sull'Italia: il giorno più nero

Caldo? Temperature insopportabili? Cerbero imperversa sull'Italia? Preparatevi a dire addio a tutto ciò. Arrivano le piogge. Secondo quanto riporta il colonnello Mario Giuliacci su meteogiuliacci.it , da giovedì il quadro del metro potrebbe cambiare rapidamente con l'arrivo di intense perturbazioni: "Nelle giornate di martedì 11 e di mercoledì 12 luglio in alcune zone dell’Italia si raggiungeranno valori davvero anomali. In particolare, parliamo della Sardegna dove le temperature aumenteranno fino a superare anche i 40°C. Anche in Sicilia si raggiungeranno valori vicini ai 40°C e per il resto dell’Italia si parla di temperature fino ai 36°C/38°C", premette Giuliacci.

Poi svela la data in cui davvero cambiano le carte in tavola con l'arrivo di piogge rapide ma intense: "Secondo le ultime previsioni, giovedì 13 luglio potrebbe arrivare un cambiamento che coinvolgerà le regioni del Nord Italia dove si svilupperanno temporali anche violenti, vista l’energia in gioco, che colpiranno l’arco alpino, le zone prealpine e alcune zone della Pianura Padana. Localmente si potranno raggiungere accumuli di pioggia fino a 40 mm. In queste zone ci si aspetta un’attenuazione del caldo".

Ma sulle temperature non fatevi illusioni, il caldo non perdona e soprattutto non perderà potenza: "Questa riduzione delle temperature in alcune zone del Nord Italia sarà solo momentanea perché nel prossimo weekend si rialzeranno nuovamente. Per le regioni centrali, del Sud e per le due Isole Maggiori non ci sarà una parentesi di sollievo e per loro continuerà la lunga fase di caldo rovente no-stop, con temperature che vanno ben oltre alle medie di periodo".