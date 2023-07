Salvatore Parolisi, sceneggiata e volgarità a Chi l'ha visto?: per lui finisce malissimo

14 luglio 2023 a

Revocati tutti i permessi premio a Salvatore Parolisi dopo l'intervista che ha rilasciato a Chi l'ha visto? andato in onda su Rai tre, dove parlava di "condanna ingiusta". La decisione è stata presa dal Tribunale di sorveglianza. Parolisi, che ha già scontato dodici anni per l'omicidio della moglie Melania Rea, nel 2011, aveva ottenuto una serie di permessi premio fino a ottobre, ma ora i 15 che gli restavano sono stati cancellati dal giudice, secondo quanto riporta il Corriere della Sera.

Parolisi, infatti, alla trasmissione condotta da Federica Sciarelli, aveva ribadito di essere innocente: "Ho tradito Melania più volte, ma non l'ho uccisa. E con Ludovica era una solo una scappatella". E ancora: "Le davo ogni mese 500 euro sui 1.300 che guadagnavo: se non è amore questo".





“Potevo uscire 4 anni fa. Mi hanno dato dodici ore di permesso dopo dodici anni…”, parla per la prima volta Salvatore Parolisi, condannato per l'omicidio della moglie Melania Rea.#chilhavisto→ https://t.co/gGD1ra9GoT pic.twitter.com/uBPVSdBvrF — Chi l'ha visto? (@chilhavistorai3) July 5, 2023

Parole le sue che avevano fatto infuriare la famiglia di Melania e che il tribunale di sorveglianza evidentemente ha ritenuto molto gravi tanto da cancellare tutti i permessi. Soprattutto, secondo il giudice, Parolisi "non ha ancora fatto quel lavoro introspettivo" per poter essere reinserito nella società dopo aver scontato la pena, non ha compreso "il significato e la valenza" dei permessi premio che hanno lo scopo di "riabilitazione sociale". "La gravità delle esternazioni" ha quindi portato il Tribunale a fare un passo indietro. Parolisi deve ancora ridare "piena dignità alle vittime e alla loro storia in un'ottica riparativa".